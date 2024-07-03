8 причин отправиться в путешествие на Алтай этим летом

Почему туристы выбирают Алтай

5:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не забывайте, что на территории России расположены два региона с названием "Алтай". В Алтайском крае можно насладиться спокойным и уютным отдыхом в санаториях, а также прогулками по равнинной местности. В Республике Алтай вас ждут потрясающие горные пейзажи и диковинные степи. Давайте рассмотрим этот регион более подробно.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, CC BY-SA 4.0

Ощутить волшебство

Посетив Алтай, невозможно не ощутить его особую энергетику. Здесь разбросаны множество мест, считающихся святыми, где можно найти духовное очищение или даже физическое исцеление. Одним из самых известных мест является гора Белуха, сравнимая с неприступной стеной, которую мистики считают вратами в загадочную страну Шамбала. Местные жители убеждены, что восхождение на нее недопустимо, чтобы не нарушить духовный мир, однако альпинисты продолжают свои попытки. Зачем не просто сесть в медитацию, глядя на Белуху вдали?

Поставить палатку у озера

Природа Алтая идеально подходит для палаточного отдыха. Представьте себе, как уютно разбить лагерь на берегу одного из семи тысяч озер. Например, Телецкое озеро, второе по размерам в России после Байкала, расположено на высоте 436 метров над уровнем моря. Выше можно найти Мультийские озера на высотах от 1627 до 1933 метров. Этот водный комплекс вдохновил многие картины Николая Рериха. Хотя Рерих искал здесь не только места для пленэров, но и мифическую страну Беловодье, где все живут счастливо.

Пойти на "грибы"

Сбор грибов — обычное занятие, но на Алтае можно увидеть гигантские каменные "грибы" в урочище Аккурум. Легенда утверждает, что первый человек на Земле создал эти странные образования. Считается, что с гибелью последнего гриба наступит конец света, но ученые объясняют, что столбы образовались в результате эрозии. В случае апокалипсиса местные верят, что спасение можно найти в Уймонской долине, где в прошлом пытались укрыться перед якобы наступающим концом света в 2012 году, согласно майскому календарю.

Встретить Алтайскую принцессу

В 1993 году на плато Укок была найдена ледяная могила с мумией женщины, украшенной татуировками. Мумия была хорошо сохранившейся и ей было около 25 лет на момент смерти, которая произошла около 2500 лет назад. Одежда, украшения и методы бальзамирования свидетельствуют о ее принадлежности к высокому обществу. Ее часто называют Алтайской принцессой, хотя есть и мнение, что она могла быть шаманкой. В настоящее время ее мумия находится в Национальном музее им. А. В. Анохина в Горно-Алтайске.

Ознакомиться с "глазом" земли

Местные жители считают, что "глаз" земли открылся благодаря находке Алтайской принцессы. После ее извлечения из кургана в 2003 году, как утверждают, последовало землетрясение. В результате также было обнаружено озеро особой красоты, названное гейзерным из-за своих ярких цветовых оттенков, хотя гейзеров там нет. Эти цветные участки на поверхности воды вызывают удивление и изучаются учеными.

Насладиться цифровым детоксом

Алтай предлагает возможность отдохнуть от интернета и социальных сетей. Здесь люди живут по старинным правилам, занимаются скотоводством, заготавливают сено, ездят верхом и верят в духовные ценности. Такая атмосфера способствует отказу от смартфонов, оставляя их только для фотографий, так как связь и электричество далеко не везде доступны. Возвращение к природе!

Отправиться на Марс и Луну

Для тех, кто мечтает о необычных пейзажах, Алтай предлагает долины рек Чаган-Узун и Кызыл-Чин, где можно увидеть марсианские пейзажи благодаря разнообразию цветовых оттенков. Местные называют этот район "Марсом" из-за его инопланетного вида. Ученые предполагают, что здесь ранее было море. После Марса можно задаться вопросом, есть ли жизнь на Луне, благо на территории также есть участки с соответствующим названием и малонаселенные бело-серые склоны.

Прокатиться по одной из самых красивых дорог мира

Чуйский тракт входит в топ-10 самых живописных дорог по версии National Geographic. Эта дорога была важным торговым маршрутом между Россией и Китаем с давних времен, а сегодня представляет собой асфальтированную трассу, проходящую через четыре климатические зоны. На протяжении одного дня вы можете увидеть разнообразие лесных, степных и пустынных пейзажей.