Red Wings запускает дополнительные рейсы на маршруте Махачкала — Москва через аэропорт Жуковский

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Red Wings расширяет рейсы Махачкала — Москва с июля

0:46
Туризм

В июле авиакомпания Red Wings планирует увеличить количество рейсов на маршруте Махачкала — Москва, принимая пассажиров в аэропорту Жуковский. Дополнительные вылеты запланированы дважды в неделю.

Red Wings расширяет рейсы Махачкала — Москва с июля
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Согласно информации, начиная с 10 июля, авиакомпания Red Wings добавит новые рейсы на направлении Махачкала — Москва (аэропорт Жуковский). По расписанию, вылеты из Махачкалы будут осуществляться по вторникам в 21:20 и по четвергам в 12:30. Из Москвы рейсы запланированы на среды в 8:00 и на четверги в 16:40.

Все полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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