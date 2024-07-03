Red Wings запускает дополнительные рейсы на маршруте Махачкала — Москва через аэропорт Жуковский

В июле авиакомпания Red Wings планирует увеличить количество рейсов на маршруте Махачкала — Москва, принимая пассажиров в аэропорту Жуковский. Дополнительные вылеты запланированы дважды в неделю.
Согласно информации, начиная с 10 июля, авиакомпания Red Wings добавит новые рейсы на направлении Махачкала — Москва (аэропорт Жуковский). По расписанию, вылеты из Махачкалы будут осуществляться по вторникам в 21:20 и по четвергам в 12:30. Из Москвы рейсы запланированы на среды в 8:00 и на четверги в 16:40.
Все полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.
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