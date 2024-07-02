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Турция стала единственной страной, предоставляющей иностранцам гражданство за деньги

Турция упрощает получение гражданства через недвижимость

1:12
Туризм

Турецкие власти стали единственными, кто предлагает иностранцам гражданство за определенную сумму денег, доплачивая им сверху. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве 2016 и 2017 годов, которые позволяют иностранным инвесторам получать турецкое гражданство при покупке недвижимости. Изначально требовалось инвестировать не менее 1 миллиона долларов в недвижимость и иметь основной капитал в размере 2 миллионов долларов. Однако в 2018 году эти условия были снижены до 250 тысяч и 500 тысяч долларов соответственно.

Турция упрощает получение гражданства через недвижимость
Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

Экономист Махфи Эгилметц отмечает, что многие иностранные инвесторы, получившие гражданство, смогли выгодно продать свою недвижимость через пять лет, получив при этом двойное вознаграждение. Этот вид сделок особенно популярен среди россиян, которые массово переезжают в Турцию. В результате стоимость недвижимости начала расти, и теперь даже те, кто приобрел недвижимость несколько лет назад, могут легко ее продать и получить значительную прибыль.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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