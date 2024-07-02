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Аэрофлот возобновляет прямые рейсы на Сейшельские острова с октября

Аэрофлот восстанавливает полеты на Сейшелы

1:14
Туризм

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении прямых полётов на Сейшельские острова с 2 октября текущего года.

Аэрофлот восстанавливает полеты на Сейшелы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — на широкофюзеляжных самолетах Airbus A350, предлагающих три класса обслуживания: эконом, комфорт и бизнес.

По предварительным данным туроператора "Русский экспресс", стоимость билетов начнется от 900 евро (примерно 52,8 тысячи рублей) на человека за оба направления. Время в пути составит 9 часов 35 минут.

Полёты на Сейшелы были временно приостановлены после введения западными странами санкций против России в марте 2022 года. Это решение было принято в связи с сокращением грузовых перевозок российскими авиакомпаниями до уровня 2001 года и снижением пассажиропотока на 14%.

Начиная с 2 октября и до 26 октября, рейсы из Москвы на Сейшелы будут выполняться дважды в неделю, а с 28 октября — три раза в неделю.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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