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Авиадиспетчеры Антальи объявили продление забастовки из-за игнорирования требований

Авиадиспетчеры Антальи продлили забастовку до 15 июля

1:29
Туризм

Авиадиспетчеры аэропорта Антальи объявили о продолжении своей забастовки до 15 июля. Это решение было принято после того, как их требования о повышении заработной платы и улучшении условий труда были проигнорированы властями. Забастовка уже вызвала значительные задержки рейсов, включая те, которые направлены в Россию.

Авиадиспетчеры Антальи продлили забастовку до 15 июля
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, CC BY-SA 3.0

По данным Российского союза туриндустрии, аэропорт Антальи сейчас работает с рекордной загрузкой, которая значительно превышает прошлогодние показатели. Это приводит к задержкам рейсов до 14 часов и даже их переносу на следующие сутки. Такие ситуации создают дополнительные неудобства, включая необходимость дозаправки самолетов, что увеличивает время ожидания.

Пассажирам, чьи рейсы были отменены или перенесены, рекомендуется обращаться за помощью к представителям авиакомпании или аэропорта. Они также могут рассмотреть возможность возврата части стоимости билета без штрафов, однако следует учитывать, что новый билет может оказаться дороже.

Согласно федеральным авиационным правилам, авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам прохладительные напитки через два часа после начала задержки и горячее питание через четыре часа. В случае задержки на шесть часов в ночное время или восемь часов в дневное, пассажиры должны быть зарегистрированы в отеле.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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