Наводнение смыло лагерь российских туристов на берегу озера в Киргизии

Наводнение смыло лагерь российских туристов на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии, как сообщает портал Vesti. kg.
Одиннадцать россиян отдыхали в палатках на берегу озера, когда сильные дожди вызвали сель. В результате все вещи путешественников были смыты в водоем. Люди едва не пострадали, оказавшись под потоком воды.
На место происшествия были направлены спасатели, которые успешно эвакуировали туристов и разместили их в общежитии в селе Боконбаево.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.