Наводнение смыло лагерь российских туристов на берегу озера в Киргизии

Наводнение смыло лагерь российских туристов в Киргизии

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наводнение смыло лагерь российских туристов на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии, как сообщает портал Vesti. kg.

Фото: unsplash.com by никко макаспак nikkotations, CC0

Одиннадцать россиян отдыхали в палатках на берегу озера, когда сильные дожди вызвали сель. В результате все вещи путешественников были смыты в водоем. Люди едва не пострадали, оказавшись под потоком воды.

На место происшествия были направлены спасатели, которые успешно эвакуировали туристов и разместили их в общежитии в селе Боконбаево.