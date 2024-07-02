Какой процент россиян работает во время отпуска? — исследование

Три четверти туристов работают во время отпуска

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В результате исследования, проведенного "Нетологией" и "Туту", выяснилось, что три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам во время отпуска.

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Специалисты компаний изучили мнение более 1,4 тысячи пользователей. Оказалось, что только 26 процентов опрошенных вовсе не работают в отпуске. Каждый четвертый респондент (23 процента) проверяет почту и рабочие чаты, а 44 процента отвечают на срочные запросы коллег при необходимости. Семь процентов продолжают работать ежедневно в обычном режиме.

Более половины туристов (54 процента) никогда не берут ноутбук в отпуск, в то время как 16 процентов всегда возят этот гаджет с собой. Каждый пятый опрошенный выразил желание увеличить продолжительность ежегодного отпуска, а 26 процентов отметили, что установленных дней отпуска "скорее недостаточно". На удовлетворенность числом нерабочих дней указали 20 процентов пользователей.