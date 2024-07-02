Турист получил смертельные ранения, защищая сестру от ограбления в Барселоне

Турист получил ножевое ранение, защищая сестру в Барселоне

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европе турист был смертельно ранен ножом в горле, когда пытался защитить свою сестру от ограбления. Об этом сообщает издание The Olive Press.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/, PDM

Инцидент произошел 24 июня в Барселоне, когда 26-летний колумбиец Эрик Лопес Мартинес сопротивлялся нападению алжирца на его сестру. В ходе стычки нападавший нанес Мартинесу ножевое ранение в шею.

После нападения Мартинесу была оказана скорая помощь, но он скончался от полученных ран. Полиции удалось задержать нападавшего неподалеку от места происшествия.

По словам источника, Мартинес был опытным спортсменом, занимавшимся экстремальными видами спорта и парапланеризмом. Его родственники из Колумбии описали его как доброго и жизнерадостного молодого человека. В честь его памяти в родной стране был организован слет парапланеристов.