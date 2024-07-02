Турист получил смертельные ранения, защищая сестру от ограбления в Барселоне

В Европе турист был смертельно ранен ножом в горле, когда пытался защитить свою сестру от ограбления. Об этом сообщает издание The Olive Press.
Инцидент произошел 24 июня в Барселоне, когда 26-летний колумбиец Эрик Лопес Мартинес сопротивлялся нападению алжирца на его сестру. В ходе стычки нападавший нанес Мартинесу ножевое ранение в шею.
После нападения Мартинесу была оказана скорая помощь, но он скончался от полученных ран. Полиции удалось задержать нападавшего неподалеку от места происшествия.
По словам источника, Мартинес был опытным спортсменом, занимавшимся экстремальными видами спорта и парапланеризмом. Его родственники из Колумбии описали его как доброго и жизнерадостного молодого человека. В честь его памяти в родной стране был организован слет парапланеристов.
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