Российская блогерша Марина Ершова посетила США и поделилась своими впечатлениями о том, как американцы относятся к русским.
В своем личном блоге на платформе "Дзен" она отметила, что большинство американцев не проявляют негативного отношения к русским. Они не интересуются политическими тонкостями и не связывают жителей России с действиями их правительства.
Марина также добавила, что американцы проявляют большой интерес к русской культуре, в частности, они хотят узнать, как приготовить популярный русский борщ.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.