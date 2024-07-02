Как американцы относятся к русским: россиянка побывала в США и раскрыла истинное отношение в США

Русская тревел-блогерша раскрыла мифы об отношениях американцев к русским

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша Марина Ершова посетила США и поделилась своими впечатлениями о том, как американцы относятся к русским.

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States, CC BY-SA 2.0

В своем личном блоге на платформе "Дзен" она отметила, что большинство американцев не проявляют негативного отношения к русским. Они не интересуются политическими тонкостями и не связывают жителей России с действиями их правительства.

Марина также добавила, что американцы проявляют большой интерес к русской культуре, в частности, они хотят узнать, как приготовить популярный русский борщ.