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"Впустите русских!": в Барселоне провели акцию с призывом открыть границы для россиян

Барселона призывает открыть границы для российских туристов

0:59
Туризм

Активисты в Барселоне провели акцию, требуя открыть границы для российских туристов. Информация об этом появилась в газете "Известия".

Барселона призывает открыть границы для российских туристов
Фото: www.flickr.com by Артемас Лю, CC BY 2.0

Мероприятие прошло около Храма Святого Семейства в популярном европейском городе. Участники протеста выразили свое недовольство нацизмом, который, по их мнению, является причиной отказа въезда россиянам. Они также оценили экономические потери Испании от отсутствия туристов из России: за 2022 и 2023 годы ущерб составил четыре миллиарда евро.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о том, что Испания не передаст Украине свои зенитные ракетные комплексы Patriot, размещенные в Турции. В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Санчес подчеркнул, что Анкара и Мадрид занимают схожие позиции по украинскому конфликту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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