Российские туристы наибольшее количество времени проводят в отпуске в Калининградской области

Российские туристы выбирают Калининградскую область для длительного отдыха

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы наибольшее количество времени проводят в отпуске в Калининградской области. Об этом сообщили специалисты "Авито Путешествий" во вторник, 2 июля.

Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik, CC BY-SA 3.0

"В начале лета в среднем на пять человек россияне бронировали посуточные квартиры в Калининградской области. Стоимость аренды такого жилья за ночь составляла около 9 900 рублей (1 980 рублей на человека). Этот регион лидировал по продолжительности пребывания — в среднем шесть ночей", — отметили эксперты.

В среднем по России посуточно арендовали квартиру на четверых гостей, при этом средняя стоимость жилья за ночь составила 7 300 рублей (1 825 рублей на человека). Самыми популярными регионами по количеству проживающих в одной квартире одновременно стали Бурятия и Крым, где в среднем останавливались по семь человек.