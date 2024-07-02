Российские туристы наибольшее количество времени проводят в отпуске в Калининградской области. Об этом сообщили специалисты "Авито Путешествий" во вторник, 2 июля.
"В начале лета в среднем на пять человек россияне бронировали посуточные квартиры в Калининградской области. Стоимость аренды такого жилья за ночь составляла около 9 900 рублей (1 980 рублей на человека). Этот регион лидировал по продолжительности пребывания — в среднем шесть ночей", — отметили эксперты.
В среднем по России посуточно арендовали квартиру на четверых гостей, при этом средняя стоимость жилья за ночь составила 7 300 рублей (1 825 рублей на человека). Самыми популярными регионами по количеству проживающих в одной квартире одновременно стали Бурятия и Крым, где в среднем останавливались по семь человек.
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