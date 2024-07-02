103$ на человека в день: Турция стремится увеличить доходы от туризма

Турция планирует увеличить доход от каждого туриста до 103$ в день

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция нацелена на увеличение доходов от туризма до 60 миллиардов долларов. Министр культуры и туризма Мехмет Эрсоев сообщил, что за последние пять месяцев страну посетили около 15,8 миллионов туристов, что на 12,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Он также добавил, что в этом году ожидается прибытие 60 миллионов иностранных туристов.

Фото: flickr.com by Pedro Szekely, CC BY-SA 2.0

Для достижения этой цели Турция планирует увеличить средний доход от каждого туриста до 103 долларов в день, что повысит доход на душу населения с 93 до 103 долларов. Кроме того, Турция намерена развивать туризм за счет ключевых рынков, таких как США, Китай, Корея и Япония.