103$ на человека в день: Турция стремится увеличить доходы от туризма

Турция нацелена на увеличение доходов от туризма до 60 миллиардов долларов. Министр культуры и туризма Мехмет Эрсоев сообщил, что за последние пять месяцев страну посетили около 15,8 миллионов туристов, что на 12,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Он также добавил, что в этом году ожидается прибытие 60 миллионов иностранных туристов.
Для достижения этой цели Турция планирует увеличить средний доход от каждого туриста до 103 долларов в день, что повысит доход на душу населения с 93 до 103 долларов. Кроме того, Турция намерена развивать туризм за счет ключевых рынков, таких как США, Китай, Корея и Япония.
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