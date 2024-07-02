"Дни пива" в Армении: Ереван готовится к масштабному фестивалю в августе

В этом году Ереван примет одно из самых крупных и долгожданных событий — фестиваль "Дни пива". Праздник, который продлится три дня с 23 по 25 августа, пройдет на улице Закяна. Здесь местные пивовары представят свои изделия и поделятся технологиями пивоварения. Организаторами мероприятия выступают EventTura и Yerevan Wine Days, которые хотят показать историю армянского пива, развить событийный туризм и привлечь больше иностранных гостей.
На фестивале посетители смогут узнать все о представленных сортах пива, научиться правильному сочетанию пива с различными блюдами и попробовать множество различных сортов. Программа мероприятия также включает музыкальные выступления, конкурсы и розыгрыши призов. Это событие нельзя пропустить!
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.