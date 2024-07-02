Почему Канье Уэст приехал в Москву: яхты, рестораны и планы на концерт

Канье Уэст посетил Москву, чтобы отпраздновать день рождения друга

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Канье Уэст приехал в Москву, чтобы отпраздновать день рождения своего друга, главного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Знаменитый рэпер провел время с другом, катаясь на яхте и посетив ресторан. Его также заметили в ГУМе, где он потратил на обед 82 тысячи рублей.

Фото: www.flickr.com by Peter Hutchins from DC, CC BY 2.0

Хотя первоначально предполагалось, что Канье приедет в Москву для подготовки к большому концерту на стадионе "Лужники", позже выяснилось, что главной целью его визита был выбор места для будущего выступления, запланированного на 6 сентября.