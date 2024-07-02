Канье Уэст приехал в Москву, чтобы отпраздновать день рождения своего друга, главного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Знаменитый рэпер провел время с другом, катаясь на яхте и посетив ресторан. Его также заметили в ГУМе, где он потратил на обед 82 тысячи рублей.
Хотя первоначально предполагалось, что Канье приедет в Москву для подготовки к большому концерту на стадионе "Лужники", позже выяснилось, что главной целью его визита был выбор места для будущего выступления, запланированного на 6 сентября.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.