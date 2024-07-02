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У 12-летней девочки пошла кровь из носа при задержке рейса российской авиакомпании на семь часов

Ребенок госпитализирован из-за задержки рейса Azur Air в Анталью

0:55
Туризм

12-летняя девочка почувствовала себя плохо во время задержки рейса российской авиакомпании Azur Air, вылет которого из Москвы в Анталью 30 июня задержался на семь часов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ребенок госпитализирован из-за задержки рейса Azur Air в Анталью
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Как передает источник, в душном самолете ребенок пожаловался на ухудшение самочувствия и у нее пошла кровь из носа. Девочку доставили в здание аэропорта, где ей оказали медицинскую помощь.

Сотни пассажиров Azur Air застряли в аэропорту Внуково из-за поломки самолета. Рейс на Boeing 767-300 должен был вылететь в Анталью 30 июня в 3:15, но был задержан на семь часов. Пассажиров сначала посадили в самолет, но через полчаса нахождения в жарком салоне их вернули в терминал. В конечном итоге борт заменили.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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