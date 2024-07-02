У летевших в Таиланд россиянок изъяли украшений на 21 млн рублей

Таможенники изъяли украшения на 21 миллион рублей у россиянок

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В московском аэропорту Шереметьево таможенники изъяли украшения у россиянок, летевших в Таиланд, общей стоимостью 21 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

Сообщается, что туристки следовали транзитом через Китай и пытались пронести контрабанду через зеленый коридор. Они представились таможенникам как родственницы.

Во время досмотра инспекторы обнаружили в их багаже и ручной клади 504 предмета, среди которых кольца, подвески, серьги и браслеты с вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, а также ювелирные полуфабрикаты, драгоценные и полудрагоценные камни и сертификаты к ним.

В ходе разговора с сотрудниками аэропорта женщины заявили, что все найденные предметы не представляют ценности, а драгоценные камни являются "стекляшками". По их словам, они не знали о необходимости декларирования.

Однако, таможенная экспертиза установила, что украшения новые и изготовлены из золота 585 пробы и серебра 925 пробы с вставками из бриллиантов, турмалина, корунда, берилла, топаза, эмали, аметиста, танзанита, цитрина, культивированного жемчуга, опала и лабрадорита. Теперь россиянкам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.