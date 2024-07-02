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Рекордная жара на российских курортах в июле: прогнозы и температура воды

Июльская жара возвращается на российские курорты

1:47
Туризм

Июль начался с рекордной жары на российских курортах. В Анапе температура воздуха достигла +33,5 ⁰С, а в Туапсе — +33,9 ⁰С. По прогнозам, в течение рабочей недели температура снизится до +28…+29 ⁰С, но к пятнице жара вернется. В Туапсе температура вновь поднимется до +33 ⁰С, а в Анапе — до +31 ⁰С.

Июльская жара возвращается на российские курорты
Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

В Геленджике сегодня зафиксирована 35-градусная жара, которая спадет до +27 ⁰С к среде. В Сочи сейчас температура составляет +30 ⁰С, но к середине недели она снизится до аналогичных показателей.

На Азовском побережье также жарко. В Темрюке более комфортная погода — +29 ⁰С, но завтра температура поднимется до +32 ⁰С. В Приморско-Ахтарске первый день июля встретил туристов 35-градусной жарой, которая спадет лишь к выходным. В Ейске сейчас +33 ⁰С, и синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры.

Жара будет на руку туристам на Черном море, где температура воды оставляет желать лучшего. В Анапе, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, море прогрелось лишь до +18 ⁰С, в Туапсе — до +21 ⁰С, а в Геленджике — до +20 ⁰С. Самая комфортная температура воды в Сочи — +24 ⁰С.

На Азовском побережье море значительно теплее. В Ейске вода прогрелась до +28 ⁰С, в Приморско-Ахтарске — до +25 ⁰С, а в Темрюке — до +26 ⁰С.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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