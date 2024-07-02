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Фудзияма стала платной: новые условия восхождения и ограничения на число туристов

Восхождение на Фудзияму сделали платным

1:07
Туризм

Правила восхождения на Фудзияму изменились к началу туристического сезона, сообщает агентство Kyodo.

Восхождение на Фудзияму сделали платным
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Earle joshuaearle, PDM

Впервые в истории восхождение на знаменитую гору Фудзи стало платным. За подъем теперь нужно заплатить 2 тысячи иен (около 12 долларов). Кроме того, правительство префектуры Яманаси ввело ограничение на количество туристов. Ежедневно на вершину будут допускать не более 4 тысяч человек, что, по оценкам властей, не нанесет ущерба объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об ограничении числа туристов на горе власти задумались еще в 2015 году. Фудзияма — действующий вулкан на острове Хонсю, расположенный в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота горы составляет 3,7 километра. Она считается священной, привлекая туристов и паломников буддистских и синтоистских культов. Согласно официальной статистике, ежегодно на гору поднимаются около 200-300 тысяч человек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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