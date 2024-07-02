Стюардессы предупреждают: какая одежда может быть опасна во время полета

Стюардессы авиакомпаний предостерегли пассажиров от ношения определенной одежды во время полетов. Представители авиакомпании заявили, что эти рекомендации основаны на их профессиональном опыте и соображениях безопасности. Бортпроводники часто сталкиваются с неправильным выбором одежды пассажиров, что может привести к неудобствам и даже рискам, сообщает The Sun.
Среди запрещенной одежды — шлепанцы, которые не обеспечивают достаточного комфорта и поддержки ногам во время длительных перелетов. Кроме того, такая обувь может стать причиной травм при необходимости быстрой эвакуации в условиях плохой освещенности.
Также стюардессы настоятельно не рекомендуют носить обувь на высоком каблуке. Такая обувь не только неудобна, но и представляет опасность в случае чрезвычайной ситуации. В таких ситуациях важнее удобство и практичность, чем внешний вид.
Третья категория нежелательной одежды — облегающие джинсы, которые ограничивают свободу движений и могут вызвать дискомфорт при длительном сидении. В случае эвакуации такая одежда может создать дополнительные проблемы.
Бортпроводники настоятельно советуют пассажирам выбирать более удобную и безопасную одежду для полетов, чтобы сделать их путешествие максимально комфортным и безопасным.
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