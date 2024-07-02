Стюардессы предупреждают: какая одежда может быть опасна во время полета

Почему шлепанцы и каблуки опасны при перелетах

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардессы авиакомпаний предостерегли пассажиров от ношения определенной одежды во время полетов. Представители авиакомпании заявили, что эти рекомендации основаны на их профессиональном опыте и соображениях безопасности. Бортпроводники часто сталкиваются с неправильным выбором одежды пассажиров, что может привести к неудобствам и даже рискам, сообщает The Sun.

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Среди запрещенной одежды — шлепанцы, которые не обеспечивают достаточного комфорта и поддержки ногам во время длительных перелетов. Кроме того, такая обувь может стать причиной травм при необходимости быстрой эвакуации в условиях плохой освещенности.

Также стюардессы настоятельно не рекомендуют носить обувь на высоком каблуке. Такая обувь не только неудобна, но и представляет опасность в случае чрезвычайной ситуации. В таких ситуациях важнее удобство и практичность, чем внешний вид.

Третья категория нежелательной одежды — облегающие джинсы, которые ограничивают свободу движений и могут вызвать дискомфорт при длительном сидении. В случае эвакуации такая одежда может создать дополнительные проблемы.

Бортпроводники настоятельно советуют пассажирам выбирать более удобную и безопасную одежду для полетов, чтобы сделать их путешествие максимально комфортным и безопасным.