Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему шлепанцы и каблуки опасны при перелетах
Как молодым водителям сэкономить на автостраховке
Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть
Концертный зал "Крокус Сити Холл" восстановят с учетом новых функций
Где безопасно оставить автомобиль во время отпуска: экспертные рекомендации
Прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус на Игры-2024
В России может появиться криптовалютный фонд для облегчения международных расчетов
Почему нельзя баловать кошку человеческими лакомствами
Ретинол и беременность: как он может негативно повлиять на состояние плода?
Санкт-Петербургские пляжи закрыты из-за плохого качества воды

Все пляжи Санкт-Петербурга непригодны для купания

1:05
Туризм

Последние данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что все пляжи Санкт-Петербурга не пригодны для купания. Проведенные специалистами исследования воды в семи районах города показали, что ни одна из проб не соответствует установленным санитарным стандартам. Даже Среднее Суздальское озеро, которое недавно было открыто для купания, теперь закрыто для посетителей. По информации пресс-службы Роспотребнадзора в Петербурге, было взято 120 проб воды, и все они показали, что вода в акваториях города представляет опасность для здоровья человека. Купание в таких условиях может привести к заражению вирусным гепатитом, острыми кишечными инфекциями и другими паразитарными заболеваниями.

Все пляжи Санкт-Петербурга непригодны для купания
Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, CC BY-SA 3.0

Это решение вызывает серьезную тревогу среди жителей и туристов, планирующих посещение города летом. Несмотря на это, учитывая, что информация стала известна в начале июля, люди могут адаптироваться к новой ситуации и рассмотреть другие варианты для отдыха и расслабления.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Последние материалы
Почему шлепанцы и каблуки опасны при перелетах
Как молодым водителям сэкономить на автостраховке
Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть
Концертный зал "Крокус Сити Холл" восстановят с учетом новых функций
Прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус на Игры-2024
Где безопасно оставить автомобиль во время отпуска: экспертные рекомендации
В России может появиться криптовалютный фонд для облегчения международных расчетов
Почему нельзя баловать кошку человеческими лакомствами
Эксперт Кузнецова рассказала, как правильно ухаживать за жирной кожей летом
Ретинол и беременность: как он может негативно повлиять на состояние плода?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников