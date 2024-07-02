Санкт-Петербургские пляжи закрыты из-за плохого качества воды

Последние данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что все пляжи Санкт-Петербурга не пригодны для купания. Проведенные специалистами исследования воды в семи районах города показали, что ни одна из проб не соответствует установленным санитарным стандартам. Даже Среднее Суздальское озеро, которое недавно было открыто для купания, теперь закрыто для посетителей. По информации пресс-службы Роспотребнадзора в Петербурге, было взято 120 проб воды, и все они показали, что вода в акваториях города представляет опасность для здоровья человека. Купание в таких условиях может привести к заражению вирусным гепатитом, острыми кишечными инфекциями и другими паразитарными заболеваниями.
Это решение вызывает серьезную тревогу среди жителей и туристов, планирующих посещение города летом. Несмотря на это, учитывая, что информация стала известна в начале июля, люди могут адаптироваться к новой ситуации и рассмотреть другие варианты для отдыха и расслабления.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.