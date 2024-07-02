Санкт-Петербургские пляжи закрыты из-за плохого качества воды

Все пляжи Санкт-Петербурга непригодны для купания

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Последние данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что все пляжи Санкт-Петербурга не пригодны для купания. Проведенные специалистами исследования воды в семи районах города показали, что ни одна из проб не соответствует установленным санитарным стандартам. Даже Среднее Суздальское озеро, которое недавно было открыто для купания, теперь закрыто для посетителей. По информации пресс-службы Роспотребнадзора в Петербурге, было взято 120 проб воды, и все они показали, что вода в акваториях города представляет опасность для здоровья человека. Купание в таких условиях может привести к заражению вирусным гепатитом, острыми кишечными инфекциями и другими паразитарными заболеваниями.

Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, CC BY-SA 3.0

Это решение вызывает серьезную тревогу среди жителей и туристов, планирующих посещение города летом. Несмотря на это, учитывая, что информация стала известна в начале июля, люди могут адаптироваться к новой ситуации и рассмотреть другие варианты для отдыха и расслабления.