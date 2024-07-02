Израиль вводит новое требование: электронные разрешения на въезд для туристов с 1 июля

Израиль вводит электронные разрешения на въезд для всех туристов с 1 июля

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июля Израиль начал требовать обязательное получение электронных разрешений на въезд для всех туристов, включая граждан России.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Ранее это требование касалось только граждан Германии и США. Для получения разрешения необходимо заполнить специальную форму на веб-сайте Департамента народонаселения и иммиграции Министерства внутренних дел Израиля.

Новая процедура упрощает въезд в страну и позволяет туристам пребывать там до 90 дней. Электронные разрешения получили название ETA-IL (Электронное разрешение на поездку) и действительны в течение двух лет с момента выдачи, что позволяет посещать Израиль несколько раз в течение этого периода.