Израиль вводит новое требование: электронные разрешения на въезд для туристов с 1 июля

С 1 июля Израиль начал требовать обязательное получение электронных разрешений на въезд для всех туристов, включая граждан России.
Ранее это требование касалось только граждан Германии и США. Для получения разрешения необходимо заполнить специальную форму на веб-сайте Департамента народонаселения и иммиграции Министерства внутренних дел Израиля.
Новая процедура упрощает въезд в страну и позволяет туристам пребывать там до 90 дней. Электронные разрешения получили название ETA-IL (Электронное разрешение на поездку) и действительны в течение двух лет с момента выдачи, что позволяет посещать Израиль несколько раз в течение этого периода.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.