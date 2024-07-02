Трамп и Байден прорекламировали отдых в Турции: рекламная кампания во время президентских дебатов в США

Турция впервые представила свою праздничную рекламную кампанию в Стамбуле во время трансляции президентских выборов в США. Рекламные ролики были показаны на канале CNN во время первых дебатов между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом. Это событие вызвало значительный интерес, так как для Турции оно стало первым опытом активного продвижения своих туристических ресурсов на международной арене.
По словам Исмаила Туму, генерального директора Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма (TGA), рекламная кампания оказалась весьма успешной, охватив аудиторию более чем в 200 странах мира. Кроме того, дебаты между кандидатами, во время которых показывались эти рекламные ролики, собрали огромное количество зрителей — около 48 миллионов человек только в Соединенных Штатах.
Этот шаг является частью стратегии развития внутреннего и международного туризма в Турции, направленной на то, чтобы сделать страну привлекательной для путешественников со всего мира.
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