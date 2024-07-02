Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канье Уэст выступит в "Лужниках" накануне Дня города Москвы
Израиль вводит электронные разрешения на въезд для всех туристов с 1 июля
Россиянам запретили ругаться в чатах многоквартирных домов
Инженеры создали робота для обработки продуктов
Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС
Термальная вода в уходе за кожей: врач Курская рассказала, что нужно знать
5 типичных промахов дачников, которые выращивают перец
Россиянам ответили, как выбрать кличку своему питомцу
Быстрые углеводы полезны при диабете
Трамп и Байден прорекламировали отдых в Турции: рекламная кампания во время президентских дебатов в США

Турция представила праздничную рекламу во время президентских дебатов в США

1:08
Туризм

Турция впервые представила свою праздничную рекламную кампанию в Стамбуле во время трансляции президентских выборов в США. Рекламные ролики были показаны на канале CNN во время первых дебатов между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом. Это событие вызвало значительный интерес, так как для Турции оно стало первым опытом активного продвижения своих туристических ресурсов на международной арене.

Турция представила праздничную рекламу во время президентских дебатов в США
Фото: YouTube by CNN

По словам Исмаила Туму, генерального директора Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма (TGA), рекламная кампания оказалась весьма успешной, охватив аудиторию более чем в 200 странах мира. Кроме того, дебаты между кандидатами, во время которых показывались эти рекламные ролики, собрали огромное количество зрителей — около 48 миллионов человек только в Соединенных Штатах.

Этот шаг является частью стратегии развития внутреннего и международного туризма в Турции, направленной на то, чтобы сделать страну привлекательной для путешественников со всего мира.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Сын Михаила Круга сфотографировался с памятником отцу: "Копия папы"
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Последние материалы
Инженеры создали робота для обработки продуктов
Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС
Термальная вода в уходе за кожей: врач Курская рассказала, что нужно знать
5 типичных промахов дачников, которые выращивают перец
Россиянам ответили, как выбрать кличку своему питомцу
Быстрые углеводы полезны при диабете
Морковка с чесноком: заряд витаминов в любое время года
Как сохранить безупречную причёску в жару: простые советы и хитрости
Как летняя жара влияет на электромобили: спецификации и рекомендации
Инновационный рассол для восполнения витаминов придумали в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников