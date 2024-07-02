Трамп и Байден прорекламировали отдых в Турции: рекламная кампания во время президентских дебатов в США

Турция представила праздничную рекламу во время президентских дебатов в США

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция впервые представила свою праздничную рекламную кампанию в Стамбуле во время трансляции президентских выборов в США. Рекламные ролики были показаны на канале CNN во время первых дебатов между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом. Это событие вызвало значительный интерес, так как для Турции оно стало первым опытом активного продвижения своих туристических ресурсов на международной арене.

Фото: YouTube by CNN

По словам Исмаила Туму, генерального директора Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма (TGA), рекламная кампания оказалась весьма успешной, охватив аудиторию более чем в 200 странах мира. Кроме того, дебаты между кандидатами, во время которых показывались эти рекламные ролики, собрали огромное количество зрителей — около 48 миллионов человек только в Соединенных Штатах.

Этот шаг является частью стратегии развития внутреннего и международного туризма в Турции, направленной на то, чтобы сделать страну привлекательной для путешественников со всего мира.