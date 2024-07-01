Питание "победителя": авиакомпания "Победа" запускает полноценное питание на борту

Авиакомпания "Победа" запускает сервис питания на борту с 1 июля

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Победа" теперь предоставляет новую услугу — питание на борту самолетов. Это изменение вступило в силу с 1 июля благодаря запуску программы "Питание в полете".

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

На данный момент пассажиры могут заказать еду только на рейсах, которые отправляются из аэропортов Шереметьево (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург).

Меню включает в себя разнообразные блюда, такие как сэндвичи, салаты, мясное ассорти и десерты. Также доступны различные напитки: лимонад, квас, соки, чай, кофе и другие. Для маленьких пассажиров предусмотрены специальные детские наборы.

Цены на блюда начинаются от 300 рублей, а на напитки — от 90 рублей. Заказ продуктов необходимо оформить отдельно от бронирования билетов через официальный веб-сайт авиакомпании, мобильное приложение или службу управления бронированием.