Британцы в Португалии устроили голые танцы и вызвали скандал: Португалия и Испания вводят жесткие меры

Португалия и Испания вводят жесткие меры по регулированию поведения туристов

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

В курортном городе Албуфейра в Португалии произошел инцидент, который стал поводом для экстренного совещания местных властей. Группа из восьми британских туристов вызвала возмущение среди местных жителей своими обнаженными танцами и имитацией сексуальных поз. Информацию о происшествии распространило британское издание The Mirror. Реакция в социальных сетях была настолько яростной, что местные власти приняли решение установить нормы поведения для отдыхающих на курортах.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, PDM

На заседании, которое состоялось 19 июня, было решено создать комитет по разработке Кодекса поведения для регулирования действий туристов в Албуфейре. Подобные меры стали необходимы для предотвращения негативного влияния подобных инцидентов на репутацию города. В заседании также участвовали представители сил безопасности и туристических ассоциаций.

Подобные проблемы не редкость и в других популярных туристических регионах Испании. В частности, в Барселоне в мае прошлого года прошли массовые акции протеста против "чрезмерного туризма", который сказывается на арендных ценах и приносит ущерб историческим и природным достопримечательностям. Аналогичные мероприятия запланированы на июль этого года в Пальма-де-Майорке.