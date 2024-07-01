Британцы в Португалии устроили голые танцы и вызвали скандал: Португалия и Испания вводят жесткие меры

В курортном городе Албуфейра в Португалии произошел инцидент, который стал поводом для экстренного совещания местных властей. Группа из восьми британских туристов вызвала возмущение среди местных жителей своими обнаженными танцами и имитацией сексуальных поз. Информацию о происшествии распространило британское издание The Mirror. Реакция в социальных сетях была настолько яростной, что местные власти приняли решение установить нормы поведения для отдыхающих на курортах.
На заседании, которое состоялось 19 июня, было решено создать комитет по разработке Кодекса поведения для регулирования действий туристов в Албуфейре. Подобные меры стали необходимы для предотвращения негативного влияния подобных инцидентов на репутацию города. В заседании также участвовали представители сил безопасности и туристических ассоциаций.
Подобные проблемы не редкость и в других популярных туристических регионах Испании. В частности, в Барселоне в мае прошлого года прошли массовые акции протеста против "чрезмерного туризма", который сказывается на арендных ценах и приносит ущерб историческим и природным достопримечательностям. Аналогичные мероприятия запланированы на июль этого года в Пальма-де-Майорке.
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