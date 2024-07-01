Популярность Крыма растет: рекордное число туристов за полгода

Крымский мост привлекает: 61% туристов выбирают новый путь

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

На полуострове Крым замечен значительный рост туристического потока. В первые полгода текущего года число посетителей превысило предыдущие годы на 15%. Большинство туристов, около 61%, прибыло через Крымский мост, как сообщил глава Республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

По данным статистики, 31,7% путешественников предпочли железнодорожный транспорт для поездки в Крым, в то время как еще 7,5% выбрали другие маршруты. В июне количество туристов выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 746 тысяч человек.

В июне средняя заполняемость гостиниц и санаториев составила 54%, при этом крупнейшие курортные комплексы были полностью заполнены. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится: бронирование на июль составляет 51%, а на август — 47%.

Увеличение числа туристов подтверждается длинными очередями на Крымском мосту, где количество автомобилей превышает 1000. Это свидетельствует о сохраняющейся популярности Крыма в качестве места летнего отдыха.