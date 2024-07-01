"Такое только в России": Голландец поделился удивительными наблюдениями о российских автобусах

Голландский блогер рассказал о необычных особенностях российских автобусов

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Голландский тревел-блогер проехал по России на автобусе и поделился своими впечатлениями в блоге "Голландец в России" на платформе "Дзен". Он отметил, что автобусные остановки в Москве похожи на голландские, но в небольших российских городах они заметно отличаются. Остановки там часто обклеены объявлениями и рекламными листовками, включая рекламу турфирм, операторов связи и скупки металлолома — последнюю блогер отметил как необычную для Голландии.

Фото: commons.wikimedia.org by Jlesly, CC BY-SA 4.0

"Такое только в России видел", — пишет он, удивляясь, что в России никто не пользуется кнопками "стоп" в автобусах, тогда как в Голландии водитель может не остановиться без нажатия этой кнопки.

Он также обратил внимание на то, что в России пассажиры чаще уступают место пожилым людям, что редко встречается в его стране. Ещё одно наблюдение касается отсутствия униформы у водителей автобусов в небольших городах России, которые в жару могут ездить без футболки.

"В Голландии у водителей автобусов есть форма — рубашка с галстуком или без него, иногда пиджак или кофта", — пояснил блогер.

Ранее он путешествовал по Карелии на поезде "Рускеальский экспресс", оформленном в ретростиле, и назвал его "красивейшим поездом, который когда-либо видел".