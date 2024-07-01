"Полное говно", — Артемий Лебедев раскритиковал Стоунхендж

Лебедев осудил вандализм экоактивистов у Стоунхенджа

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев подверг критике Стоунхендж. В своем выпуске новостей, опубликованном во "ВКонтакте", он выразил мнение об этой известной английской достопримечательности.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalan, CC BY 3.0

"Стоунхендж, конечно, полное говно, абсолютно не заслуживает никакого внимания", — заявил Лебедев, комментируя новость о нападении экоактивистов на комплекс.

Тем не менее, он признал, что это все-таки "какой-никакой, а памятник", и осудил действия активистов.

"Конечно, это совершенно гнусный вандализм, и нужно их *** [наказать] по полной программе", — добавил Лебедев.

19 июня стало известно, что участники европейского экозащитного движения Just Stop Oil облили Стоунхендж оранжевой краской. Акция была проведена накануне праздника летнего солнцестояния, когда у Стоунхенджа собираются тысячи людей. Нарушители были арестованы, и позднее стало известно, что памятнику не был нанесен ущерб.