Дизайнер и блогер Артемий Лебедев подверг критике Стоунхендж. В своем выпуске новостей, опубликованном во "ВКонтакте", он выразил мнение об этой известной английской достопримечательности.
"Стоунхендж, конечно, полное говно, абсолютно не заслуживает никакого внимания", — заявил Лебедев, комментируя новость о нападении экоактивистов на комплекс.
Тем не менее, он признал, что это все-таки "какой-никакой, а памятник", и осудил действия активистов.
"Конечно, это совершенно гнусный вандализм, и нужно их *** [наказать] по полной программе", — добавил Лебедев.
19 июня стало известно, что участники европейского экозащитного движения Just Stop Oil облили Стоунхендж оранжевой краской. Акция была проведена накануне праздника летнего солнцестояния, когда у Стоунхенджа собираются тысячи людей. Нарушители были арестованы, и позднее стало известно, что памятнику не был нанесен ущерб.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.