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Пляж "Охота" в Сахалинской области признали самым лучшим в стране

1:29
Туризм

Генеральный директор независимого центра сертификации и экспертизы "ХорекаЭкспертГрупп" Ольга Пасько вручила мэру Корсаковского городского округа Александру Ивашову сертификат о присвоении первой категории пляжу "Охота" в Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы региона.

Пляж "Охота" в Сахалинской области признали самым лучшим в стране
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Пасько пояснила, что для признания пляжа лучшим в стране недостаточно просто установить шезлонги и зонтики. Зона отдыха должна иметь развитую инфраструктуру, быть безопасной для посетителей и доступной для людей с ограниченными возможностями. Также важно, чтобы пляж был экологически чистым, оснащен медицинскими пунктами, спасательными вышками, информационными стендами, урнами, раздевалками, душевыми и туалетами.

"Существуют общероссийские стандарты для оборудования пляжей. Есть целый перечень требований, которым они должны соответствовать. Пляж "Охота" станет первым муниципальным пляжем на Сахалине, получившим высшую оценку. Мы провели фотофиксацию и отметили его GPS-координаты", — сообщила Пасько.

Отмечается, что на территории пляжа есть бассейн, спортивная и детская игровые зоны. Водолазы обследовали водную акваторию и подтвердили ее безопасность.

В апреле парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде был признан лучшим парком России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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