"Кошки не при чём": как сэкономить на еде в Стамбуле — российская туристка раскрыла секрет

Российская туристка раскрыла тайны недорогой еды в Стамбуле

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка раскрыла секреты бюджетного питания в Стамбуле. Она поделилась опытом, что даже в самых популярных туристических районах города можно найти недорогие места, такие как маленькие пекарни и кафе для местных жителей. Завтрак на улице Нового аэропорта обошелся ей всего в 25 лир, включая чай, симит и ачму.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), CC BY-SA 3.0

Она также советовала обратить внимание на рестораны с турецкой кухней, где цены значительно ниже, чем в премиум-заведениях, такие как на рынках и железнодорожных вокзалах. Например, популярный "Искандер кебаб" стоит в два раза дороже, чем в более известных ресторанах.

Для тех, кто хочет пообедать недорого с видом на море, автор рекомендует посетить кооперативные кафе на стоянках частных катеров. Здесь можно насладиться простой атмосферой, вкусными турецкими завтраками и разумными ценами.

Еще один вариант быстрого перекуса — закусочные с донерами. Например, на улице Чириган есть киоск, где донер стоит всего 75 лир. Эти места популярны среди студентов и местных жителей.

Также в Турции множество кондитерских, где можно попробовать местные десерты. Эти заведения часто находятся в жилых районах и предлагают не только десерты, но и атмосферу настоящего турецкого гостеприимства.

Автор также рекомендовал посетить социальные учреждения, поддерживаемые местными властями, где цены более доступные. И для особых случаев она советует выбирать рестораны с исторической атмосферой.