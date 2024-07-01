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Проверка гидов по QR-коду: как туристы могут проверить квалификацию инструкторов-проводников

Туристы смогут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду

1:43
Туризм

Туристам предоставят возможность проверять квалификацию инструкторов-проводников, занятых на сложных и опасных маршрутах. Эти специалисты будут награждены специальным значком с QR-кодом, а информация о них будет внесена в централизованный реестр.

Туристы смогут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду
Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

По словам Натальи Савельевой, заместителя директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контроля и саморегулирования Минэкономразвития России, новые правила направлены на обеспечение безопасности туристов. Они позволят определить квалификацию инструктора и выявить нелегальных работников, что особенно важно для альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

С 1 июля будет введен единый федеральный реестр инструкторов-проводников, доступный на сайте Минэкономразвития России. Для включения в реестр инструкторы должны будут пройти успешную аттестацию в одной из спортивных федераций, таких как альпинизм, подводный спорт и спортивный туризм. Аттестация станет обязательной для тех, кто работает на опасных маршрутах, и будет повторяться каждые 5 лет в соответствующих спортивных федерациях.

Инструкторы-проводники, успешно прошедшие аттестацию, будут получать нагрудный значок с QR-кодом, который туристы смогут отсканировать для проверки их квалификации перед началом маршрута. Эти меры направлены на улучшение безопасности и исключение незаконных провайдеров туристических услуг с рынка.

Такие строгие правила распространяются только на инструкторов, работающих на опасных маршрутах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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