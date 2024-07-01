Как бесплатно повысить класс обслуживания в самолете: советы опытного туриста

Три совета, которые помогут пересесть в бизнес-класс бесплатно

Один из пользователей Reddit поделился секретами бесплатного повышения класса обслуживания в самолете. По его словам, благодаря трем основным рекомендациям, ему удалось пересесть в бизнес-класс, хотя он изначально купил билет эконом-класса.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Первый совет — не просить напрямую о повышении класса обслуживания, а проявлять вежливость и дружелюбие, чтобы авиакомпания сама предложила вам это. Во многих случаях пассажиры могут пересесть в более высокий класс без дополнительных затрат.

Второй совет — регистрироваться лично в аэропорту, а не онлайн. Это увеличивает вероятность, что вам предложат перейти в бизнес-класс. Третий совет — путешествовать в одиночку, так как у одиночных путешественников выше шансы на повышение класса. Кроме того, важно участвовать в программе лояльности авиакомпании, даже если ваш статус пока невысокий.

Также стоит учитывать время регистрации. Раннее утреннее время может повысить ваши шансы на улучшение класса обслуживания, но поздняя регистрация тоже может дать положительный результат.