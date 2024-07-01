Серьезное наводнение на Пхукете: дороги превратились в реки, затоплены жилые здания

Сильное наводнение на Пхукете затопило дороги и жилые районы

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете, после ночных проливных дождей, произошло значительное наводнение, которое превратило дороги в реки и затопило жилые здания. По информации местных властей, уровень воды достигал одного метра, и многие районы острова оказались затоплены. Особенно пострадал район Чернг-Талае, где строительные работы ухудшили ситуацию с наводнениями.

Фото: Voice of America by VOA Indonesian Service, PDM

Синоптики предупреждают о возможном ухудшении погодных условий в понедельник, когда количество осадков может увеличиться на 60%. Местные власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам проявлять осторожность и избегать ненужных поездок, чтобы не подвергать себя опасности травм или гибели.