На Пхукете, после ночных проливных дождей, произошло значительное наводнение, которое превратило дороги в реки и затопило жилые здания. По информации местных властей, уровень воды достигал одного метра, и многие районы острова оказались затоплены. Особенно пострадал район Чернг-Талае, где строительные работы ухудшили ситуацию с наводнениями.
Синоптики предупреждают о возможном ухудшении погодных условий в понедельник, когда количество осадков может увеличиться на 60%. Местные власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам проявлять осторожность и избегать ненужных поездок, чтобы не подвергать себя опасности травм или гибели.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.