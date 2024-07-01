Загранпаспорт для россиян стал дороже: новые цены для взрослых и детей

С 1 июля выросла стоимость загранпаспортов для россиян

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июля стоимость загранпаспорта нового образца для россиян увеличилась на тысячу рублей, о чем сообщает портал "Госуслуги".

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Теперь госпошлина для взрослых составляет 6000 рублей (вместо прежних 5000 рублей), а для детей до 14 лет — 3000 рублей (вместо 2500 рублей). В сообщении также указано, что госпошлину можно оплатить после подтверждения приема заявления ведомством, но до визита в МВД с оригиналами документов.