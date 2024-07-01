Пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла сотен автомобилей: ожидание до трёх часов

Пробка на подъезде к Крымскому мосту: более 700 автомобилей

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Крыму перед мостом образовалась значительная пробка из сотен машин, сообщает Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

По состоянию на 11:00 мск очередь со стороны Тамани возросла с 477 до 728 автомобилей, с ожидаемым временем в районе трёх часов.

Отмечается, что со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что нет необходимости вводить ограничения для туристов в курортном регионе на фоне ракетных атак Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что киевские власти стремятся ухудшить жизнь россиян.