Туристов эвакуировали из Челябинской области из-за наводнения и выхода реки Юрюзань из берегов

Туристов эвакуировали из Челябинской области из-за наводнения

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Туристов эвакуировали из Челябинской области из-за наводнения, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com by Pixabay, CC0

Из-за выхода реки Юрюзань из берегов спасатели и пожарные эвакуировали 35 человек вблизи поселка Кропачева. Среди эвакуированных преимущественно женщины с детьми. Около 50 человек остаются на подтопляемых участках, им оказывается помощь.

Чрезвычайная ситуация вызвана обильными дождями, начавшимися 29 июня. В результате повысился уровень воды в реке, затопив туристическую базу "Серебряный ключ" в Ашинском районе.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждает: "Сотрудники МЧС России не рекомендуют гражданам выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань и Большая Сатка в ближайшие три дня".