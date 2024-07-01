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Россия и Монголия на пути к прямым авиасообщениям: перспективы и вызовы

Россия и Монголия согласовывают увеличение числа авиарейсов

1:35
Туризм

Россия и Монголия обсуждают увеличение количества рейсов между своими столицами. В планах транспортных ведомств обсуждение возможности открытия прямых авиасообщений между Москвой и Улан-Батором. Помимо этого, ожидается запуск рейсов российской авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор, сообщил посол России в Монголии Алексей Евсиков газете "Известия".

Россия и Монголия согласовывают увеличение числа авиарейсов
Фото: flickr.com by Роб Старлинг, CC BY-SA 2.0

На данный момент нет прямых рейсов между столицами, и чаще всего туристы прибывают в Улан-Батор через Улан-Удэ, Красноярск или Иркутск, затем пересаживаясь на автобусы, поезда или внутренние рейсы.

Посольство России в Монголии подчеркнуло, что отсутствие прямых авиасообщений является проблемой, затрудняющей развитие туризма и организацию деловых поездок между странами. Однако посол выразил надежду на улучшение ситуации благодаря расширению межрегиональных авиарейсов.

В 2023 году количество иностранных туристов в Монголии выросло, включая значительное число россиян, которые составили 38,6% от общего числа гостей. Виза для посещения Монголии россиянам не требуется, что способствует увеличению туристического потока.

Монголия привлекает туристов своей дикой природой, включая степи, пустыни и озера, а также культурным наследием, включая буддийские храмы и исторические памятники, связанные с Чингисханом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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