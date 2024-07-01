Как усилить вкус блюд в небе без приправ: советы от известного врача Карана Раджа

Известный врач Каран Радж поделился рекомендациями по тому, как улучшить вкус блюд на борту самолета без использования лишних приправ. Он отметил, что выбор продуктов с умами может значительно повысить их вкусовые качества в полете. Умами, известный своим "мясным" или "бульонным" вкусом, обусловлен высоким содержанием глутамата, который можно найти в мясе, помидорах и сырах.
Доктор Радж также указал, что низкое давление в кабине воздействует на восприятие вкуса, делая сладкие и соленые вкусы менее выраженными, в то время как умами становится более заметным. Он рекомендовал использовать затычки для ушей или наушники с активным шумоподавлением, чтобы улучшить восприятие вкуса, так как постоянный шум двигателя и изменения в ухе могут негативно повлиять на способность к восприятию сладких и соленых вкусов.
Также важным является увлажнение перед приемом пищи и использование назальных спреев во время длительных перелетов для компенсации низкой влажности в салоне и предотвращения сухости рта и носа, что также может влиять на ощущение вкуса. Эти советы вызвали положительную реакцию у пассажиров, многие из которых отметили значительное улучшение вкусовых характеристик блюд после применения рекомендаций доктора Раджа.
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