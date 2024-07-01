Как усилить вкус блюд в небе без приправ: советы от известного врача Карана Раджа

Советы доктора Раджа для вкусных блюд во время полета

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный врач Каран Радж поделился рекомендациями по тому, как улучшить вкус блюд на борту самолета без использования лишних приправ. Он отметил, что выбор продуктов с умами может значительно повысить их вкусовые качества в полете. Умами, известный своим "мясным" или "бульонным" вкусом, обусловлен высоким содержанием глутамата, который можно найти в мясе, помидорах и сырах.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Доктор Радж также указал, что низкое давление в кабине воздействует на восприятие вкуса, делая сладкие и соленые вкусы менее выраженными, в то время как умами становится более заметным. Он рекомендовал использовать затычки для ушей или наушники с активным шумоподавлением, чтобы улучшить восприятие вкуса, так как постоянный шум двигателя и изменения в ухе могут негативно повлиять на способность к восприятию сладких и соленых вкусов.

Также важным является увлажнение перед приемом пищи и использование назальных спреев во время длительных перелетов для компенсации низкой влажности в салоне и предотвращения сухости рта и носа, что также может влиять на ощущение вкуса. Эти советы вызвали положительную реакцию у пассажиров, многие из которых отметили значительное улучшение вкусовых характеристик блюд после применения рекомендаций доктора Раджа.