"Неблагодарные!": русская туристка шокирована воспитанием и культурными отличиями американцев

Русская туристка шокирована воспитанием и культурными отличиями американцев

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка обнаружила интересные черты местного менталитета в Соединенных Штатах, которые вызвали у неё удивление. Во время своего пребывания она заметила, что американцы не всегда выражают благодарность и осторожность в приёме подарков и услуг. На её собственном опыте было несколько случаев, когда она ожидала большего в ответ на свои подарки и внимание.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture, PDM

Например, однажды русская девушка подарила своей американской подруге на Рождество подарок стоимостью 400 долларов, но получила в ответ лишь открытку стоимостью всего 1 доллар. В другом случае она купила американскому другу столик с инкрустацией за 1000 долларов, но на свой день рождения не получила от него никакого подарка или внимания.

Эти истории показывают, что воспитание американцев ориентировано на индивидуализм, где личные интересы имеют первостепенное значение. Согласно мнению туристки, американцы предпочитают поддерживать поверхностные взаимодействия, такие как улыбки при встрече и разговоры о погоде или ресторанах. Они избегают глубоких личных связей, стараясь сохранять дистанцию и избегать вовлечения в проблемы других людей.