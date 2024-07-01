Туристка из США обнаружила огромного паука в своей сумке после отпуска в Уганде: что произошло дальше

Туристка из США обнаружила огромного паука в своей сумке после отпуска в Уганде

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американская туристка, вернувшись из отпуска в Уганде, обнаружила в своей сумке огромного паука. Когда паук был найден, он был еще жив, но вскоре умер, вероятно, из-за воздействия химических веществ. Туристка предполагает, что смерть паука могла быть вызвана обработанными предметами в ее сумке, которые находились в багажнике автомобиля и были подвержены солнечному теплу.

Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 2.5

Хотя муж туристки завернул мертвого паука в салфетку и спустил его в унитаз, туристка пожалела о таком решении и теперь хочет заморозить паука для дальнейшей идентификации. Она выложила фотографии паука на Reddit, надеясь определить его вид, хотя эксперт-зоолог отметил, что определение вида по фотографиям без дополнительной информации затруднительно.

Тем не менее, туристка подчеркивает, что этот инцидент не должен стать причиной для того, чтобы отказываться от посещения Уганды. Она утверждает, что провела отличное время, посещая национальные парки и общественные центры страны, и советует другим туристам сделать то же самое.