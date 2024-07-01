Павел Дуров в восторге от развития Ташкента и природы Восточного Узбекистана

Павел Дуров посетил Узбекистан и был впечатлен своей поездкой.
Он поделился своими впечатлениями в телеграм-канале, отметив современную инфраструктуру Ташкента, красивые горные пейзажи Восточного Узбекистана и богатую историю Бухары и Самарканда. Дуров выразил благодарность за теплый прием и выразил надежду на повторное посещение Ташкента в этом году.
Он также отметил дружелюбие местных жителей и прекрасные горные виды. Создатель мессенджера также подчеркнул, что мессенджер Telegram популярен среди узбекского населения, используется около 70% населения, и каждый бизнес ведет свой собственный телеграм-канал.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.