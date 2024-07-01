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Павел Дуров в восторге от развития Ташкента и природы Восточного Узбекистана

Ташкент и горные пейзажи Узбекистана поразили Павла Дурова

0:44
Туризм

Павел Дуров посетил Узбекистан и был впечатлен своей поездкой.

Ташкент и горные пейзажи Узбекистана поразили Павла Дурова
Фото: flickr.com by TechCrunch, CC BY 2.0

Он поделился своими впечатлениями в телеграм-канале, отметив современную инфраструктуру Ташкента, красивые горные пейзажи Восточного Узбекистана и богатую историю Бухары и Самарканда. Дуров выразил благодарность за теплый прием и выразил надежду на повторное посещение Ташкента в этом году.

Он также отметил дружелюбие местных жителей и прекрасные горные виды. Создатель мессенджера также подчеркнул, что мессенджер Telegram популярен среди узбекского населения, используется около 70% населения, и каждый бизнес ведет свой собственный телеграм-канал.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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