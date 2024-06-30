Каждый третий россиянин ценит тишину в номере при выборе гостиницы для отпуска

Тишина в номере оказалась важным фактором у россиян при выборе гостиниц

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отсутствие лишних шумов в номере оказывается критически важным для 32% россиян, которые планируют остановиться в гостинице во время отпуска. Это следует из исследования, проведенного Рокфоном, подразделением компании РОКВУЛ, совместно с Radisson Resort & Residences, Zavidovo, и озвученного на страницах "Газета.Ru".

Фото: mosreg.ru

Исследование выявило, что тишина в номере для туристов сопоставима по значимости с уровнем обслуживания и сервиса, также получившими 32% голосов. Выше в приоритетах оказались только стоимость размещения (38%) и расположение отеля (37%).

Более половины отдыхающих (64%) жалуются на проблемы с шумом в российских гостиницах, включая гостевые дома и курортные отели. 12% постоянно сталкиваются с дискомфортом из-за шума, в то время как только 24% не испытывают подобных неудобств.

Наиболее раздражают детские крики и плач, а также другие шумы от соседей или из коридора, что отметили 49% и 38% респондентов соответственно. 23% указали на мешающий сон шум от ранней уборки, а 21% устают от гула в фойе и ресторанах гостиниц.

Чаще всего отсутствие тишины ведет к проблемам со сном (33%) и мешает полноценному отдыху и расслаблению (32%). Кроме того, 22% испытывают постоянный стресс и головные боли из-за шума.

По данным исследования, 27% туристов заявили, что никогда не вернутся в отель, где столкнулись с проблемами акустического комфорта, даже если его расположение и сервис были бы на высоком уровне и по разумной цене.

Роман Карташев, руководитель "Рокфон", отметил: "Например, для улучшения акустической изоляции общественных зон отеля, таких как фойе, общие залы, кафе и рестораны, можно использовать различные виды потолочных и стеновых акустических панелей, которые гармонично вписываются в архитектурное окружение и легко моются, обеспечивая высокую степень чистоты".