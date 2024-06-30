Как путешествовать по всему миру на 80 тысяч рублей в месяц: история Алексея Кутового

Тревел-блогер раскрыл, как живет на 80 тысяч в месяц в постоянных путешествиях

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник и блогер Алексей Кутовой, который уже полтора года объезжает мир, поделился информацией о своих расходах во время путешествий. Он опубликовал свой рассказ на личном блоге "Кутовой про путешествия" на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

Алексей признался, что доход от его блогов иногда бывает значительным, а иногда крайне низким, и ему приходится сталкиваться с финансовыми трудностями.

Кутовой уточнил, что на проживание в отелях он тратит от 800 до 1200 рублей в сутки. Обычно это простой, но комфортабельный номер с собственной ванной комнатой, кондиционером и иногда завтраком. Его расходы на жилье в месяц составляют около 30 тысяч рублей.

Он также отметил, что на транспортные расходы он тратит минимум, часто передвигаясь автостопом. В месяц на автобусы уходит не более 5000 рублей.

Основная часть его бюджета в поездках, от 30 до 40 тысяч рублей в месяц, уходит на питание. Кроме того, примерно раз в полгода он тратит около 20 тысяч рублей на обновление гардероба.

Таким образом, суммарно он тратит около 70-80 тысяч рублей в месяц. Иногда эта сумма может быть немного меньше или больше, но в среднем она позволяет ему поддерживать постоянный образ жизни в путешествиях.

Кутовой также ранее назвал Нью-Дели худшим городом из всех, которые ему довелось посетить, отметив, что не смог бы проживать в столице Индии.