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Турция: почему цены на отдых растут, но популярность не убывает

Как сохранить бюджет при путешествии в Турцию

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Туризм

Цены на отдых в Турции значительно выросли, однако курорты этой страны по-прежнему пользуются популярностью среди россиян. Об этом заявила Юлия Савицкая, руководитель турфирмы "Лето пройм".

Как сохранить бюджет при путешествии в Турцию
Фото: flickr.com by Derrick Brutel, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что Турция остается лидером по популярности благодаря глобальным тенденциям. Савицкая также поделилась простым советом, как сохранить приемлемую стоимость путешествия: нужно бронировать поездку заранее, чтобы избежать влияния роста цен на отпуске.

Эксперт добавила, что выбор между внутренним и зарубежным туризмом зависит от целей поездки. Она также отметила, что рассчитывать на горящие путевки уже не стоит, поскольку туристические операторы перестали активно выкупать чартерные рейсы.

"Поэтому надежды на горящие туры можно сравнить с надеждами на выигрыш в лотерею", — передало агентство 360. ru слова Савицкой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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