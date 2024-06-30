Турция: почему цены на отдых растут, но популярность не убывает

Как сохранить бюджет при путешествии в Турцию

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отдых в Турции значительно выросли, однако курорты этой страны по-прежнему пользуются популярностью среди россиян. Об этом заявила Юлия Савицкая, руководитель турфирмы "Лето пройм".

Фото: flickr.com by Derrick Brutel, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что Турция остается лидером по популярности благодаря глобальным тенденциям. Савицкая также поделилась простым советом, как сохранить приемлемую стоимость путешествия: нужно бронировать поездку заранее, чтобы избежать влияния роста цен на отпуске.

Эксперт добавила, что выбор между внутренним и зарубежным туризмом зависит от целей поездки. Она также отметила, что рассчитывать на горящие путевки уже не стоит, поскольку туристические операторы перестали активно выкупать чартерные рейсы.

"Поэтому надежды на горящие туры можно сравнить с надеждами на выигрыш в лотерею", — передало агентство 360. ru слова Савицкой.