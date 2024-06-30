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"Не для обычных туристов": почему отказ в визе стал нормой для россиян

Эксперт: почему отказ в визе стал нормой для россиян

1:08
Туризм

Даже если документы заполнены верно, это не гарантирует получение визы для путешествия. Эксперт по туризму Роман Бобылёв сообщил порталу Newsinfo, что отказ без объяснений стал обычной практикой при рассмотрении заявлений от россиян.

Эксперт: почему отказ в визе стал нормой для россиян
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Специалист отмечает, что процесс получения визы для поездок в страны, где она требуется, становится все более сложным для неопытных туристов. Большинство турагентств в настоящее время предпочитают не заниматься оформлением виз, уделяя внимание более простым и прибыльным направлениям.

По мнению эксперта, самостоятельное оформление визы требует определенных знаний и навыков, таких как понимание визового законодательства, умение правильно заполнять анкеты и собирать необходимые документы. Этот процесс может занимать много времени и требовать дополнительных финансовых затрат.

Бобылёв также отметил, что получение визы в зону Шенгена представляет собой сложный квест, особенно для неопытных туристов, хотя опытные путешественники часто справляются с этим самостоятельно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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