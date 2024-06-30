На краю мира: история пары, живущей вдали от цивилизации на тропическом острове Ментавай

Побег от рутины: история пары, выбравшей жизнь на необитаемом острове

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Марджолен и Ан рассказали, как они отказались от современных удобств, чтобы жить в тропиках на островах Ментавай в Индонезии. В своем короткометражном фильме они поделились повседневной жизнью и методами выживания вдали от цивилизации.

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Марджолен, родом из Бельгии, объяснила: "Мы живем на крошечном острове, диаметр которого составляет примерно 5 километров. Здесь нет деревень и дорог, и мы полностью отрезаны от сети. Но то, что мне нравится здесь больше всего, так это чувство независимости. Мы сами обеспечиваем себя электричеством, водой и едой, и это здорово".

Пара познакомилась, работая на серфинг-курорте на другом острове, но им захотелось изменить свою жизнь. В конце 2020 года они купили участок земли на острове Ментавай, где построили свой дом. Ан, опытный строитель, не испытывал трудностей в создании небольшого деревянного дома. Однако логистика оказалась основной проблемой из-за необходимости доставки всех материалов на лодке.

"У нас нет интернета и телефонной связи. Чтобы заказать что-то с материка, нам приходится выходить в море на нашей лодке, чтобы поймать сигнал и отправить сообщение в магазин", — рассказала Марджолен.

Покупка продуктов происходит на близлежащем острове, хотя с белковой пищей у них некоторые трудности из-за зависимости от улова в океане. Они также собирают дождевую воду для питья, которую очищают фильтром, и вырыли колодец для мытья посуды и принятия душа на своем участке, сообщает портал "Вокруг Света".

Несмотря на любовь Марджолен к островной жизни, она указала на некоторые минусы, такие как непредсказуемая погода, риск встречи с ядовитыми змеями и отсутствие других людей вокруг.