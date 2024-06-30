Прямые рейсы Shenzhen Airlines из Шэньчжэня в Пенанг: новые возможности для россиян посетить малайзийскую жемчужину Востока

Пенанг теперь ближе: Shenzhen Airlines запускает прямые рейсы из Шэньчжэня

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 27 июля авиакомпания Shenzhen Airlines возобновляет прямые рейсы из Шэньчжэня в Пенанг, малайзийский остров, что позволит россиянам достичь одного из популярных курортов Юго-Восточной Азии всего с одной пересадкой. Об этом сообщает АТОР.

Фото: commons.wikimedia.org by Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

Рейсы будут осуществляться трижды в неделю, время в пути из Китая составит около 4 часов. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 16 500 рублей.

Shenzhen Airlines уже предлагает рейсы из Москвы в Шэньчжэнь, где стоимость билетов в августе начинается от 21 755 рублей. На данный маршрут также имеются рейсы двух других китайских авиакомпаний — Hainan Airlines и China South Airlines, но с дополнительной пересадкой в других городах.

Пенанг известен как "жемчужина Востока" и является одним из популярных направлений в Малайзии. Город Джорджтаун, расположенный на острове, внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Россияне могут находиться в Малайзии без визы до 30 дней; с 1 января 2024 года иностранцам также необходимо будет заполнять онлайн-карту туриста.