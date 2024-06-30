Социальная реальность Таджикистана глазами путешественника: зарплаты и условия жизни в городах и кишлаках

Российский блогер рассказал о доходах местных жителей в Таджикистане

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник, блогер известный под ником TravelManiac, недавно посетил Таджикистан и поделился своими впечатлениями о том, сколько зарабатывают местные жители. Он опубликовал свой рассказ на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Ilhoms, CC BY-SA 4.0

По его словам, ситуация с трудоустройством в этой Центрально-Азиатской стране оставляет желать лучшего, особенно в городах и столице, не говоря уже об отдаленных горных поселках — кишлаках.

"По это причине во многих кишлаках мужчин вообще не осталось, кроме стариков и подростков, все выехали в Россию. На улицах же одни женщины, оставшиеся ухаживать за домом и растить детей", — отметил путешественник.

Он также подчеркнул, что уровень заработных плат в Таджикистане очень низкий. Например, дворник в Душанбе зарабатывает около 700 сомони (примерно 5,6 тысяч рублей), разнорабочий может рассчитывать на 1200 сомони (примерно 9,6 тысячи рублей), а кассир в магазине — на 1000 сомони (примерно 8 тысяч рублей).

Однако путешественник отметил, что немного лучше обстоят дела у торговцев с собственными точками, которые могут зарабатывать от 4000 до 5000 сомони (примерно от 32 до 40 тысяч рублей). Также неплохо, согласно местным меркам, зарабатывают таксисты, получая от 2000 до 2500 сомони (примерно от 16 до 20 тысяч рублей).

"Относительно неплохие (по местным меркам, разумеется) зарплаты у работников бюджетной сферы, правоохранительных органов и у военных. Но, разумеется, это уже высококвалифицированные специальности, на которые нужно учиться, и пробиться туда жителям горных кишлаков довольно сложно", — заключил блогер.