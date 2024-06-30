Почему важно не плавать в одиночку: рекомендации специалиста по безопасности в бассейнах и водоёмах

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Как яркие цвета купальников могут спасти вашу жизнь на отдыхе

1:30
Туризм

Иногда самые маленькие детали могут стать ключевыми в спасении жизни. Эксперт по безопасности в воде Адам Качмарчи поделился с Yahoo Life необычными, но полезными советами, дополняющими общепринятые правила.

Как яркие цвета купальников могут спасти вашу жизнь на отдыхе
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Выбирайте яркие купальники

Этот совет особенно важен как для детей, так и для взрослых. Яркие оттенки купальников помогают обнаружить человека под водой быстрее и оказать помощь. Особенно полезными в этом отношении будут яркие расцветки, такие как неоново-желтый или красный, в то время как оттенки синего и зеленого могут быть менее заметны в воде.

Не плавайте в одиночку

Никогда не плавайте без компаньона, даже если вы считаете себя опытным пловцом. Даже ребёнок может позвать на помощь, если что-то случится. В случае неожиданного исчезновения под водой, например, из-за недомогания, риск остаться незамеченным значительно возрастает. Поэтому в водоёмах и бассейнах всегда лучше находиться в присутствии спасателя или других людей, особенно если речь идёт о детях.

Учите и обучайтесь плавать

Обучение детей плаванию лучше начинать с самого малого возраста, уделяя внимание основным навыкам: сохранять спокойствие в воде и умение быстро добраться до поверхности. Даже взрослые могут безопасно наслаждаться водными развлечениями, если научатся плавать правильно.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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