Морское приключение Vie Odyssey началось: 1301 день путешествия через 425 портов и 147 стран

Круизный лайнер из Белфаста отправился в самое долгое путешествие в истории

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из Белфаста начал свой путь морской лайнер Vie Odyssey, который запустит самый продолжительный туристический круиз в мире, сообщают западные СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, PDM

Маршрут был спланирован таким образом, чтобы пассажиры могли посетить 425 портов в 147 странах. Путешествие займёт 1301 день (более 3,5 лет).

Такое приключение доступно только для состоятельных клиентов, с полной стоимостью тура составляющей почти 300 тысяч долларов (299,999 долларов). За три года лайнер посетит все семь континентов. Это длительный, но основательный путь, который может быть идеальным местом для пенсионеров. Однако не каждый богач может себе позволить три года в открытом море, поэтому организаторы предлагают разбить путешествие на отдельные сегменты с оплатой по частям.

Некоторые люди обратили внимание на тот факт, что Vie Odyssey отправился в плавание из того же порта, откуда стартовал "Титаник" в свой единственный рейс в 1912 году.