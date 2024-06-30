Таиланд: юная россиянка пострадала от столкновения с спидботом на Пхукете

В субботу в Таиланде, на пляже Патонг, под спидбот попала 17-летняя россиянка. Спасатели острова Пхукет, оказавшие первую помощь, сообщили, что туристка находилась за пределами выделенной для купания зоны. Неизвестно, была ли эта часть акватории обозначена специальными знаками.
Рулевой спидбота не заметил россиянку в воде, и девушка попала под гребной винт катера, получив порезы на спине и правом бедре.
Прибывшая на место скорая помощь доставила девушку в ближайшее медучреждение, а затем перевезла в главную больницу Vachira Hospital, вероятно, из-за серьёзности травм. На момент прибытия медиков она была в сознании.
Сотрудники полиции также прибыли на место происшествия. Информация о принятых мерах в отношении капитана спидбота и оператора судна отсутствует, сообщает портал "tourdom.ru".
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