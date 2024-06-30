Таиланд: юная россиянка пострадала от столкновения с спидботом на Пхукете

Российская туристка попала под скоростной катер на Пхукете

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В субботу в Таиланде, на пляже Патонг, под спидбот попала 17-летняя россиянка. Спасатели острова Пхукет, оказавшие первую помощь, сообщили, что туристка находилась за пределами выделенной для купания зоны. Неизвестно, была ли эта часть акватории обозначена специальными знаками.

Фото: commons.wikimedia.org by song songroov, CC BY 3.0

Рулевой спидбота не заметил россиянку в воде, и девушка попала под гребной винт катера, получив порезы на спине и правом бедре.

Прибывшая на место скорая помощь доставила девушку в ближайшее медучреждение, а затем перевезла в главную больницу Vachira Hospital, вероятно, из-за серьёзности травм. На момент прибытия медиков она была в сознании.

Сотрудники полиции также прибыли на место происшествия. Информация о принятых мерах в отношении капитана спидбота и оператора судна отсутствует, сообщает портал "tourdom.ru".